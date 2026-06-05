El Cabildo de Monterrey aprobó la realización de 24 obras de infraestructura social que serán financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2026, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer los servicios públicos en distintos sectores de la ciudad.

Los proyectos están orientados a atender necesidades prioritarias de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura urbana, así como acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y entorno comunitario.

Este programa forma parte de una estrategia integral endosada en mejorar la infraestructura urbana y promover un desarrollo más equilibrado en las distintas zonas del municipio.

Y permitirán iniciar los procesos administrativos y técnicos necesarios para su ejecución.

garantizando que los recursos federales sean destinados a obras que generen beneficios directos para la comunidad.

Las obras se desarrollarán principalmente en zonas que requieren mayor atención en materia de infraestructura social. (Cortesía )

Obras se llevarán a cabo en zonas de mayor atención

Las obras se desarrollarán principalmente en zonas que requieren mayor atención en materia de infraestructura social, buscando reducir rezagos y ampliar el acceso a los servicios que impacten de manera positiva en el bienestar de la ciudadanía.

Entre las acciones contempladas se encuentran trabajos de pavimentación, rehabilitación de espacios públicos, mejoramiento de vialidades, infraestructura peatonal y otras intervenciones que contribuirán a fortalecer el desarrollo urbano de los sectores beneficiados.

Con este tipo de acciones, Monterrey impulsa proyectos que fortalecen los servicios públicos, mejoran el entorno urbano y elevan la calidad de vida de las familias regiomontanas.