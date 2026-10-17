El Gobierno de Monterrey mantuvo labores de vigilancia y atención preventiva tras las lluvias registradas durante la madrugada del viernes 16 de octubre, con recorridos en distintos puntos de la ciudad y apoyo a conductores afectados por los escurrimientos.

De acuerdo con el reporte municipal, durante la mañana se implementaron cierres viales intermitentes en cinco cruces considerados de riesgo, debido a la acumulación de agua y las condiciones de circulación.

Entre las zonas atendidas estuvieron el Antiguo Camino a Villa de Santiago, a la altura de La Estanzuela, y el área del Parque Canoas, sobre la avenida Eugenio Garza Sada.

A las 13:00 horas, las autoridades informaron que ya no había cierres viales en la ciudad. Sin embargo, los recorridos de supervisión continuaron ante la posibilidad de que las precipitaciones persistieran durante la tarde.

Auxilian a conductores afectados por las lluvias en Monterrey

Durante las labores de atención, dos vehículos quedaron varados en el sector de La Estanzuela. Sus ocupantes recibieron auxilio y no se reportaron personas lesionadas.

En la zona norte de Monterrey, también se brindó apoyo a un ciudadano que quedó atrapado en su vehículo, con la colaboración de trabajadores municipales del área de recolección de basura.

Las acciones se realizaron en coordinación con las corporaciones de auxilio y las áreas operativas municipales para atender situaciones de riesgo, apoyar a la población y prevenir incidentes relacionados con las corrientes de agua.

Aunque las vialidades afectadas por las lluvias quedaron liberadas, el municipio mantuvo la supervisión en cruces conflictivos y sectores vulnerables, especialmente donde los escurrimientos pueden representar un peligro para automovilistas y peatones.

Monterrey mantiene vigilancia y limpieza del drenaje pluvial

Como parte de las medidas preventivas, continúan los trabajos de limpieza de rejillas, bocatormentas y drenaje pluvial, con el objetivo de facilitar el desalojo del agua y reducir posibles afectaciones durante las precipitaciones.

El Gobierno municipal exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar calles inundadas o cauces con corrientes de agua, respetar las indicaciones de las autoridades y mantenerse atenta a los avisos oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Con estas acciones, Monterrey mantiene la vigilancia preventiva durante las lluvias y el seguimiento de las condiciones viales para contribuir a la seguridad de quienes transitan por la ciudad.