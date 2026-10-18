El Gobierno de Monterrey expedirá un pase inclusivo gratuito para personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar sus traslados y mejorar las condiciones de accesibilidad en espacios públicos y privados.

La medida fue aprobada por el Cabildo municipal y permitirá a las personas beneficiarias utilizar cajones de estacionamiento reservados para personas con discapacidad, además de obtener la exención del pago de parquímetros.

Pase inclusivo en Monterrey: ¿qué beneficios tendrá?

El permiso estará dirigido a personas con distintos tipos de discapacidad, no únicamente a quienes tienen dificultades de movilidad. Además, será personal y podrá utilizarse independientemente del vehículo en el que se traslade la persona beneficiaria.

Con este distintivo, las personas podrán estacionarse en espacios señalados para personas con discapacidad sin recibir sanciones de elementos de Vialidad y Tránsito, conforme a las disposiciones autorizadas por el municipio.

El Cabildo también aprobó la posibilidad de establecer convenios con otros municipios para que el pase tenga validez metropolitana y facilite los desplazamientos entre distintas localidades.

Durante la sesión se mencionó que Apodaca, Santiago y San Nicolás cuentan con apoyos similares, lo que podría favorecer la coordinación regional en materia de accesibilidad.

El Gobierno municipal deberá dar a conocer estos detalles para que las personas interesadas sepan dónde realizar el trámite y qué documentación deberán presentar.

La medida busca facilitar el uso de espacios de estacionamiento reservados y contribuir a que las personas con discapacidad realicen sus actividades cotidianas con mayores condiciones de accesibilidad.