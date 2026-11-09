El Gobierno de Monterrey participó en el 9.º Encuentro del Clúster Energético, un espacio que reunió a especialistas, representantes de empresas, autoridades y líderes de la industria para dialogar sobre el desarrollo energético sostenible y los retos del sector en Nuevo León.

Durante el encuentro se analizaron las oportunidades y los desafíos que enfrenta el sector energético, así como los factores que influyen en su evolución y en la construcción de un entorno competitivo, preparado para las necesidades futuras.

Encuentro del Clúster Energético aborda retos y oportunidades del sector

El Clúster Energético de Nuevo León convocó a distintos actores de la industria para compartir conocimientos, intercambiar perspectivas y fortalecer la colaboración entre los sectores público, privado y académico.

Este tipo de reuniones busca generar vínculos y promover soluciones frente a los desafíos energéticos actuales, además de abrir espacios de diálogo sobre el aprovechamiento responsable de los recursos.

Entre los temas abordados estuvo la transición energética y la necesidad de impulsar estrategias que contribuyan al crecimiento de la región bajo criterios de sostenibilidad.

9.º Encuentro del Clúster Energético (cortesía)

Monterrey incorpora sostenibilidad e innovación en su desarrollo

La participación del municipio se realizó a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, como parte de las acciones orientadas a integrar la sostenibilidad en Monterrey y la innovación en la visión de desarrollo de la ciudad.

El encuentro también permitió compartir perspectivas sobre la relación entre innovación y sostenibilidad, así como la importancia de coordinar esfuerzos entre instituciones, empresas y especialistas.

Con su presencia en este espacio, Monterrey refrendó la relevancia del trabajo conjunto para impulsar el crecimiento sostenible de Nuevo León y avanzar hacia una ciudad preparada para los retos energéticos de los próximos años.