El municipio de Monterrey finalizó la primera etapa del programa “Transformando Monterrey”, estrategia que se ha enfocado en mejorar la imagen urbana y fortalecer la calidad de vida en distintas colonias.

El cierre se llevó a cabo en la colonia La Campana, donde autoridades municipales realizaron un recorrido y develaron una placa conmemorativa para marcar el cierre de esta fase del proyecto.

Programa integral en Monterrey busca entornos más seguros, dignos y funcionales

Durante esta primera etapa se intervinieron más de un millón de metros cuadrados, a través de la rehabilitación de aproximadamente siete mil fachadas en viviendas, comercios y espacios comunitarios.

Además, el programa incluyó la modernización del alumbrado público, jornadas de limpieza, habilitación de senderos, instalación de infraestructura básica y recuperación de espacios públicos.

Programa “Transformando Monterrey” rehabilita 7 mil fachadas en viviendas, comercios y espacios comunitarios (cortesía)

Uno de los ejes principales del programa fue la colaboración de los habitantes, quienes participaron mediante comités comunitarios para coordinar las acciones en sus colonias.

Autoridades destacaron que este tipo de iniciativas no solo transforman el aspecto físico de las colonias, sino que también generan un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre la ciudadanía.

La culminación de esta primera etapa representa un avance en la construcción de entornos más dignos, seguros y funcionales para las familias regiomontanas, con la expectativa de que el programa continúe ampliando su alcance en futuras fases.