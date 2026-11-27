El Gobierno de Monterrey y otros seis municipios de Nuevo Léon formalizaron la creación de la Red Metropolitana por la Inclusión, mediante la firma de una Carta Compromiso Intermunicipal que establece las bases para coordinar acciones en favor de las personas con discapacidad, mejorar la accesibilidad y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

La red busca fortalecer la colaboración entre las administraciones municipales y sus respectivos sistemas DIF, con el propósito de compartir experiencias, replicar buenas prácticas y ampliar el alcance de los programas y servicios dirigidos a las personas con discapacidad, así como a sus cuidadores y familias.

Entre los principales objetivos del acuerdo se encuentran promover la accesibilidad, facilitar la movilidad y generar mejores condiciones para que las personas puedan recibir atención y acceder a servicios especializados, independientemente del municipio en el que residan.

Red Metropolitana por la Inclusión (cortesía )

Municipios participantes y aportaciones de la Ciudad de la Inclusión

En esta iniciativa participan los municipios de Monterrey, Santiago, Ciénega de Flores, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, General Escobedo y Apodaca, cuyos gobiernos acordaron sumar capacidades para impulsar una agenda común en materia de inclusión.

Como parte de las aportaciones de Monterrey a esta colaboración destaca la Ciudad de la Inclusión, espacio que concentra servicios de rehabilitación física, atención psicológica, terapias de comunicación y lenguaje, apoyo pedagógico y arteterapia.

Además, este centro cuenta con un espacio de rehabilitación y atención integral para niñas, niños y adolescentes dentro del espectro autista, así como un taller de órtesis equipado con tecnología de impresión 3D y herramientas de accesibilidad, entre ellas una impresora Braille.

El proyecto contempla la posibilidad de incorporar a otros municipios metropolitanos, con la finalidad de ampliar la coordinación institucional y extender los beneficios de las acciones de inclusión a más habitantes de Nuevo León.

Con este compromiso intermunicipal, se busca avanzar hacia una atención más integral, en la que la cooperación entre gobiernos permita reducir barreras, fortalecer los servicios y generar entornos con mayores oportunidades de participación para las personas con discapacidad.