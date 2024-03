Tras la resolución que dejó al PAN fuera de la alianza del PRI y PRD en Nuevo León, señalan que un presunto soborno con un bono a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) fue el responsable.

El pasado 1 de marzo, el Tribunal Electoral del Estado resolvió que el PAN queda fuera de la alianza Fuerza y Corazón por Nuevo León, medida que acató el Instituto Electoral de la entidad.

No obstante, miembros del PAN acusaron que la resolución se dio como parte de presuntas p resiones realizadas desde Movimiento Ciudadano, Morena y el gobernador de la entidad, Samuel García.

Su mención fue secundada por el columnista M. A. Kiavelo, del medio El Norte, quien difundió que los magistrados del Tribunal Electoral estatal recibieron un bono para sacar a Acción Nacional de la alianza de cara a las elecciones 2024.

Señalan soborno a magistrados para sacar al PAN de alianza con PRI y PRD

Conforme a lo expuesto por el columnista, en enero de este 2024 el Tribunal Electoral de Nuevo León avaló la alianza conformada por PAN, PRI y PRD en la entidad.

No obstante, a 3 meses de la resolución que pretendía dejar de lado la impugnación de Morena, de manera unánime los magistrados cambiaron de opinión y sacaron al PAN de la alianza.

Su decisión se habría dado luego de recibir un bono correspondiente a un mes de salario, mismo que se dio bajo el supuesto apoyo por año electoral.

No obstante, el Tribunal estatal ya había dado aviso a los magistrados de que, debido a la no aprobación del Presupuesto 2024 en Nuevo León, no se daría dicho bono este año.

Sin embargo, el columnista acusó que los magistrados recibieron dicho monto días antes de acabar con la alianza del PAN, PRI y PRD y afirmó que la resolución del Tribunal “no fue de a gratis”.

PAN presenta juicio de revisión tras ser sacado de alianza en Nuevo León

Las palabras del columnista de El Norte coinciden con lo señalado por Daniel Galindo Cruz, representante del PAN, y Juan Manuel Esparza, su homologo del PRI, quienes acusan que los magistrados favorecieron a Morena y Movimiento Ciudadano.

El representante del PAN aseguró que la resolución de los magistrados demuestra que están a favor del Poder Ejecutivo estatal y federal, y adelantó que iniciarían un nuevo proceso para impugnar la medida.

“Esto nos muestra que tenemos un tribunal electoral sometido a la dictadura unipersonal, que en los hechos no es más que una comparsa, una magistratura a los caprichos del Poder Ejecutivo tanto estatal como federal” Daniel Galindo Cruz

Posterior a la mención, el PAN Nuevo León presentó un juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral de la Federación por la resolución en su contra.

El recurso fue presentado ante la Sala Regional de la institución para revertir la orden otorgada por el Tribunal Electoral Estatal y en ella señalan como “inexistentes” las pruebas que presentó Morena y “absurda” la decisión del TEE.

Cabe destacar que el Tribunal ordenó sacar al PAN de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, tras considerar que el partido no cumplió con lo ordenado para dar por cubiertas las formalidades de validez de la alianza.

Esto luego de que Morena Nuevo León presentó un recurso de inconformidad en donde señaló la presunta irregularidad ahora sentenciada por los magistrados.

Elecciones 2024: Los cargos que se habrán de elegir el domingo 2 de junio

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En estás elecciones 2024 están en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, s iendo:

La Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Así como las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Es importante resaltar que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México, pues el INE señala un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal y cuentan con credencial para votar vigente.