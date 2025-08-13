Mario Delgado, titular de la SEP, afirmó que la educación es una prioridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, reconociendo a las y los jóvenes como motor del cambio. Destacó que ahora cuentan con becas y más espacios en preparatorias para evitar que abandonen sus estudios.

Apoyos económicos y ampliación de infraestructura

Durante el tercer bimestre de 2025, más de 4 millones de estudiantes recibieron la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior, con una inversión superior a 7 mil millones de pesos. Además, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro benefició a más de 400 mil estudiantes universitarios. Se construyen 20 nuevas preparatorias y se ampliarán 65 planteles, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, además de abrir nuevos espacios en educación superior.

Participación juvenil y estrategias de salud

Se llevó a cabo la Consulta Nacional para Estudiantes de Bachillerato, con más de 577 mil participantes, para conocer sus necesidades y expectativas. Asimismo, se promueven campañas contra las adicciones, como “El fentanilo te mata”, y actividades deportivas para fomentar la cultura de paz y la salud entre los jóvenes.

Nuevas plataformas y compromisos

Se lanzó la plataforma “Universidad para Toda la Vida” para facilitar el acceso a estudios superiores, y se inauguraron nuevos planteles universitarios. El gobierno trabaja para crear 330 mil nuevos lugares en educación superior, reforzando el compromiso de un México más justo y equitativo.