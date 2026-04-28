La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, presentó la conferencia “El Poder de la Comunicación” ante estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el marco de la Séptima Edición de Click, El Mensaje a tu Alcance.

Durante su participación, destacó el papel de la comunicación como herramienta para generar cambios positivos, así como la importancia de realizar acciones que impacten en la comunidad.

Mariana Rodríguez destaca el impacto social de la comunicación y el trabajo comunitario

Mariana Rodríguez subrayó que todas las personas pueden contribuir a mejorar su entorno, desde acciones cotidianas como reportar situaciones de riesgo hasta involucrarse en actividades de voluntariado.

A lo largo de su ponencia, compartió experiencias de su vida personal, profesional y pública, resaltando su labor al frente de Amar a Nuevo León, donde impulsa iniciativas enfocadas en el bienestar social y la mejora de la calidad de vida.

También mencionó avances en proyectos como la mejora de espacios de atención social, el fortalecimiento del DIF, la construcción del nuevo Hospital Infantil, así como programas dirigidos a la primera infancia y al apoyo de emprendedores mediante Mercado Hecho en Nuevo León.

Entre otras acciones, destacó la atención a personas con espectro autista, el programa Alimentar con Amor mediante lactarios, la creación de espacios deportivos en escuelas y la actualización del marco educativo estatal.

UANL reconoce participación de Mariana Rodríguez en evento de comunicación

Al concluir el evento, autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León entregaron un reconocimiento a Mariana Rodríguez por su participación en este encuentro académico.

El evento Click, El Mensaje a tu Alcance reúne a especialistas del ámbito de la comunicación con el objetivo de acercar a estudiantes a los retos y oportunidades del campo profesional, además de fortalecer la vinculación entre la academia y el entorno social y productivo.

En el acto participaron autoridades educativas y representantes del sector público, quienes acompañaron el desarrollo de esta jornada enfocada en la formación de futuras y futuros profesionales de la comunicación.