A través de sus canales oficiales, la Arena Ciudad de México anunció la cancelación del concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte, el cual estaba previsto para el próximo 10 de junio de 2026 por causas de fuerza mayor.

Asimismo, se revela cómo es que se puede realizar el proceso de reembolso tras la cancelación del concierto en CDMX de Maelo Ruiz y Charlie Aponte.

“Zignia Live informa que por causas de fuerza mayor el evento de MMaelo Ruiz y Chrlie Aponte programado para el próximo 10 de junio de 2026 en la Arena CDMX será Cancelado.”

¿Por qué se canceló el concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte?

Por causas de fuerza mayor, quedó cancelado el concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte programado para el 10 de junio de 2026 en la Arena CDMX.

La productora Zignia Live informó la cancelación a través de sus redes sociales y detalló el proceso de reembolso para los afectados; aunque no detallo las causas exactas que llevaron a esta decisión y no ofrecer su concierto en la Arena CDMX.

Cancelan concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte en la Arena CDMX (@ArenaCdMexico / X )

Cancelan concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte en la Arena CDMX (@ArenaCdMexico / X )

De acuerdo con el comunicado, la empresa Zignia Live, indica que los reembolsos para el concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte en la Arena CDMX, se realizarán automáticamente con un correo de confirmación en los próximos días si fueron adquiridos en línea.

Para boletos físicos o adquiridos en taquillas para el concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte, el proceso de reembolso requiere enviar identificación oficial y evidencia del boleto al correo reembolsos@superboletos.com desde el 7 de mayo de 2026.

Hasta el momento, ni Maelo Ruiz ni Charlie Aponte, o la Arena CDMX han emitido declaraciones adicionales sobre los motivos específicos de la cancelación.

Es por eso que se recomienda a los asistentes estar pendientes de sus correos electrónicos y las cuentas oficiales de Zignia Live y Superboletos para cualquier actualización ante la cancelación del concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte.