Elizabeth Galicia Ruiz, aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, realizó un recorrido por la colonia Eugenio Canavati, donde compartió información sobre las actividades del movimiento y escuchó las inquietudes de militantes y simpatizantes.

Durante la visita, realizada el fin de semana, repartió ejemplares del periódico Regeneración para dar a conocer los logros, posturas y acciones de la llamada Cuarta Transformación. También recibió invitaciones de vecinos para conocer los altares de muertos que instalaron en sus hogares.

Liz Galicia comparte información de la 4T casa por casa en Santa Catarina

La aspirante explicó que estos recorridos buscan mantener el contacto directo con los habitantes y acercarles información sobre el movimiento.

Durante la jornada, las vecinas Adriana Hernández y Tomasa Alemán, afines al movimiento, invitaron a Liz Galicia a sus viviendas para mostrarle los altares que instalaron en memoria de sus seres queridos fallecidos, como parte de las celebraciones por el Día de Muertos.

Además de los recorridos por las colonias, Elizabeth Galicia exhortó a los vecinos simpatizantes de la Cuarta Transformación a participar en las asambleas informativas que organiza en distintos sectores de Santa Catarina.

Estas actividades forman parte de sus encuentros con la militancia y las personas afines al movimiento, con quienes busca compartir información y escuchar sus inquietudes.