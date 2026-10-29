Liz Galicia, aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, sostuvo una asamblea informativa con adultos mayores simpatizantes del Movimiento de la 4T, con quienes dialogó y escuchó sus inquietudes.

Durante el encuentro, Galicia Ruiz destacó la importancia de mantener un acercamiento directo con la militancia y las personas simpatizantes, especialmente con los adultos mayores, a quienes reconoció por sus aportaciones al país.

Liz Galicia dialoga con adultos mayores sobre las pensiones del Bienestar

Durante la asamblea, la aspirante señaló que estos encuentros permiten fortalecer la comunicación con distintos sectores de la población y conocer sus inquietudes.

Asimismo, abordó los avances que, desde su perspectiva, ha impulsado la 4T en materia de justicia social, entre ellos las pensiones del Bienestar, que describió como un derecho.

Elizabeth Galicia Ruiz mantiene recorridos por distintos sectores de Santa Catarina para reforzar la cercanía con la militancia y las personas simpatizantes del Movimiento de la 4T.

Entre las colonias que ha visitado se encuentran López Mateos, Portales, San Francisco, San Gilberto y La Aurora, además de otras zonas del municipio.

Estas actividades forman parte de sus encuentros informativos con distintos sectores de la población, con los que busca mantener el diálogo y escuchar sus inquietudes.