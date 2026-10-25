Elizabeth Galicia Ruiz, aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, continúa sus recorridos por distintos sectores del municipio para acercarse a simpatizantes y militantes de la 4T.

Durante una visita a Lomas de Santa Catarina, Liz Galicia estuvo acompañada por Paulina Flores, aspirante a la Coordinación Distrital Federal 1 en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. En el recorrido participaron más de 250 simpatizantes y militantes, de acuerdo con la información proporcionada.

Liz Galicia recorre Lomas de Santa Catarina para dialogar con simpatizantes de la 4T

Durante la visita, Galicia Ruiz señaló que los recorridos forman parte de un proceso interno en el que busca mantener el acercamiento con quienes simpatizan con el movimiento y su militancia.

La aspirante afirmó que continuará con las visitas a diferentes puntos de Santa Catarina para escuchar a los participantes y realizar asambleas informativas dirigidas a la militancia y a personas afines al movimiento de la 4T.

Como parte de sus actividades, Elizabeth Galicia Ruiz ha visitado también sectores como San Gilberto, López Mateos y Portales, además de Lomas de Santa Catarina.

La aspirante indicó que mantendrá el diálogo con simpatizantes y militantes mediante recorridos y encuentros informativos en distintas zonas del municipio.

Con estas actividades, Liz Galicia busca dar continuidad a su acercamiento con integrantes y simpatizantes de la 4T durante el proceso interno para la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina.