La aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, Elizabeth Galicia Ruiz, reforzó su acercamiento con mujeres simpatizantes de la 4T mediante un recorrido por calles del municipio.

Durante su visita a la Colonia San Francisco, la aspirante Liz Galicia dialogó con militantes y simpatizantes del Movimiento de la 4T, a quienes escuchó para conocer sus inquietudes y opiniones.

Continuamos con los recorridos y estamos teniendo esa respuesta por parte de las mujeres simpatizantes al movimiento de la 4T, dialogamos con ellas y escuchamos sus inquietudes.

Liz Galicia escucha a mujeres simpatizantes en Santa Catarina

Entre las participantes que acompañaron a la aspirante Liz Galicia, durante el recorrido estuvo Claudia Garza, quien contendió por el Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Santa Catarina.

La aspirante Liz Galicia destacó la importancia de escuchar tanto a las mujeres que forman parte de la militancia como a quienes simpatizan con el movimiento, al considerar que sus aportaciones pueden contribuir a fortalecerlo.

Continúan los recorridos por colonias del municipio

La visita a San Francisco se suma a otros recorridos realizados por la aspirante Liz Galicia en distintas colonias de Santa Catarina, como parte de su participación en el proceso interno de Morena para la coordinación municipal de los comités.

Con estos encuentros, la aspirante mantiene el diálogo con mujeres y simpatizantes, con el propósito de conocer sus inquietudes y recoger sus aportaciones en torno a la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.