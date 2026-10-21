Elizabeth Galicia Ruiz, conocida como Liz Galicia, es una funcionaria y política de Nuevo León que fue titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Santa Catarina. En octubre de 2026 se registró como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena en ese municipio.

¿Quién es Elizabeth Galicia Ruiz?

Elizabeth Galicia Ruiz es una exfuncionaria municipal de Santa Catarina, Nuevo León, con trayectoria en áreas jurídicas, administrativas y de asistencia social, áreas en donde su trayectoria política lleva 25 años.

Antes de incorporarse al proceso interno de Morena, encabezó el DIF de Santa Catarina, organismo dedicado a brindar atención y apoyos a familias y grupos en situación de vulnerabilidad.

¿Qué edad tiene Elizabeth Galicia Ruiz?

La actual aspirante Elizabeth Galicia no proporciona su edad en entrevistas ni documentos oficiales.

¿Elizabeth Galicia Ruiz tiene hijos?

Durante su trayectoria, Elizabeth Galicia mantiene en privado a su familia.

¿Qué estudios tiene Elizabeth Galicia Ruiz?

Elizabeth Galicia Ruiz cuenta con formación en Criminología y Derecho, por lo que su carrera profesional se relaciona con las áreas jurídicas y administrativas del gobierno municipal de Santa Catarina.

¿En qué ha trabajado Elizabeth Galicia Ruiz?

Elizabeth Galicia ha trabajado principalmente en la administración pública de Santa Catarina, mientras que su cargo más destacado es ser titular del DIF de Santa Catarina, responsabilidad desde la cual coordinó acciones de asistencia social y atención a familias del municipio.

Entre las iniciativas impulsadas durante su gestión estuvo “Bienestar a la Vista”, programa mediante el cual se entregaron lentes gratuitos, también participó en acciones de apoyo a personas adultas mayores, incluida la entrega subsidiada de testamentos para brindarles certeza jurídica sobre su patrimonio.