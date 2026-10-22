Liz Galicia, aspirante a la coordinación de los Comités Municipales de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, realiza recorridos por el municipio, donde ha sido recibida por familias simpatizantes del movimiento.

Durante sus visitas, ciudadanos afines a la llamada Cuarta Transformación (4T) han escuchado sus planteamientos sobre los principios y las acciones del movimiento, además de compartir inquietudes y expresar sus necesidades comunitarias.

Liz Galicia escucha a familias simpatizantes de la 4T en Santa Catarina

Liz Galicia señaló que los recorridos forman parte de un proceso de acercamiento con simpatizantes y militantes, con el propósito de conocer sus opiniones y mantener el diálogo con la población.

De acuerdo con la información difundida, la respuesta durante las visitas también ha involucrado a integrantes de familias afines al movimiento, quienes han manifestado su respaldo y cercanía con Elizabeth Galicia.

Tras su registro como aspirante, Elizabeth Galicia inició una serie de asambleas informativas, recorridos y reuniones con simpatizantes y militantes en Santa Catarina.

Estas actividades tienen como propósito abrir espacios de diálogo sobre las inquietudes de la población, las necesidades de las comunidades y las acciones para fortalecer la organización del movimiento en el municipio.

A través de estos encuentros, Liz Galicia mantiene el acercamiento con las personas simpatizantes de la 4T durante el proceso interno para la coordinación municipal.