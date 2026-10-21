La aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, Elizabeth Galicia Ruiz, realizó asambleas informativas en distintos sectores del municipio de Santa Catarina, Nuevo León para dialogar con militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación (4T).

A través de estas reuniones, la aspirante a la Coordinación Municipal, Elizabeth Galicia comparte información sobre los principios del movimiento y la soberanía nacional, además de escuchar las inquietudes de quienes participan en las actividades.

Estamos realizando como parte de este proceso interno actividades, como las asambleas informativas con simpatizantes y militantes para tener esa comunicación directa y que nos hagan saber inquietudes que tengan. Elizabeth Galicia Ruiz, aspirante a la Coordinación Municipal de Morena

¿En qué colonias realiza asambleas Liz Galicia?

Las asambleas informativas en Santa Catarina se han llevado a cabo en colonias como San Gilberto y Jardines de Santa Catarina, entre otros sectores del municipio.

Además de las reuniones, la aspirante a la Coordinación Municipal, Elizabeth Galicia realiza recorridos para mantener el contacto directo con la militancia y las personas simpatizantes, durante estas actividades ha recibido una respuesta favorable de los participantes.

Estas acciones forman parte del proceso interno para la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, mediante encuentros informativos y diálogo con integrantes y simpatizantes del movimiento.