Elizabeth Galicia Ruiz, aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, Nuevo León, mantiene recorridos por distintas colonias del municipio para escuchar a militantes y simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Durante estas visitas, la aspirante ha dialogado con vecinos sobre sus inquietudes y necesidades. En uno de los encuentros, una simpatizante la recibió con un ramo de flores para expresarle su apoyo durante el proceso interno.

Elizabeth Galicia Ruiz visita Las Palmas y López Mateos en Santa Catarina. (Cortesía)

Liz Galicia visita Las Palmas y López Mateos en Santa Catarina

Como parte de sus recorridos, Liz Galicia ha visitado las colonias Las Palmas y López Mateos, donde ha sostenido conversaciones con habitantes afines al movimiento de la 4T, incluso en sus propios hogares.

La aspirante señaló que estos encuentros permiten conocer de primera mano las opiniones de la militancia y compartir información sobre los logros que atribuye al movimiento, así como sus principios.

Galicia Ruiz explicó que las visitas buscan mantener una comunicación directa con quienes simpatizan con la transformación y documentar sus principales preocupaciones.

La aspirante a la coordinación municipal indicó que continuará con el acercamiento territorial para recoger las inquietudes de militantes y simpatizantes durante el proceso interno.

En estos encuentros, también ha reforzado los principios de la transformación y el intercambio de opiniones con los vecinos, como parte de las actividades que realiza en Santa Catarina.