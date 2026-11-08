Liz Galicia, aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, informó que ha realizado recorridos por distintas colonias del municipio y encuentros con militantes y simpatizantes de Morena.

De acuerdo con lo señalado por Galicia Ruiz, las actividades forman parte del proceso interno del movimiento y tienen como propósito establecer contacto con sus integrantes, escuchar sus inquietudes y compartir información sobre programas sociales.

Elizabeth Galicia realiza recorridos por colonias de Santa Catarina

Entre los sectores que ha visitado se encuentran López Mateos, San Gilberto, Las Sierras, Residencial Cuauhtémoc, Lomas de Santa Catarina, Eugenio Canavati, La Aurora y Trabajadores.

La aspirante también informó que ha sostenido reuniones y asambleas con adultos mayores y jefas de familia que simpatizan con el movimiento. Durante estos encuentros, compartió información relacionada con las pensiones del Bienestar, las becas para estudiantes y los apoyos dirigidos a personas con discapacidad.

Sobre estas actividades, Galicia Ruiz explicó que los recorridos le han permitido conversar con personas afines al proyecto político y conocer sus planteamientos.

Las visitas y reuniones forman parte de las actividades que Elizabeth Galicia Ruiz realiza como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina.

En este contexto, la aspirante señaló que continuará con los encuentros en distintos sectores del municipio, así como con las asambleas dirigidas a militantes y simpatizantes de Morena.