El gobernador de Nuevo León, Samuel García informó que la presa La Boca alcanzó el 100 por ciento de su capacidad, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) abrió todas sus compuertas para regular el nivel del embalse ante las lluvias intensas registradas desde la madrugada del viernes 16 de octubre de 2026.

Al corte 10 de la mañana, la presa de la Boca está completamente llena. En este momento se abren todas las cortinas porque ya está full, estamos en la rayita del Malecón, se abren compuertas. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García realiza recorrido por la presa La Boca (cortesía)

El gobernador de Nuevo León, explicó sobre la medida durante un recorrido por la cortina de la presa, acompañado por el director del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Conagua, Luis Carlos Alatorre Cejudo.

Agua de la presa La Boca se dirigirá hacia El Cuchillo

El gobernador de Nuevo León señaló que el agua liberada de la presa La Boca se conducirá hacia la presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, como parte del manejo de los escurrimientos provocados por las precipitaciones.

Por su parte, el director del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Conagua, Luis Carlos Alatorre explicó que la Conagua había incrementado gradualmente la apertura de las compuertas. Sin embargo, la intensidad y abundancia de las lluvias provocaron un aumento del nivel del agua superior al previsto.

El funcionario federal llamó a los habitantes de las zonas bajas de la presa a mantenerse atentos al comportamiento de los cauces y extremar precauciones ante el incremento del caudal.

Además, el gobernador, Samuel García anunció que continuaría la supervisión de las presas Cerro Prieto y León, cuyos niveles también presentaban incrementos.

Va a seguir lloviendo todo el día. La Boca llena, Cerro Prieto subiendo; El Cuchillo con esto va a subir y León ahorita les paso el dato, pero vengan a asomarse para que vean por qué hay que extremar precauciones en todo el río San Juan. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García pide evitar ríos, arroyos y vados

Ante el pronóstico de que las lluvias en Nuevo León continuarían durante el viernes, el gobernador pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejada de ríos, arroyos y vados, donde las corrientes pueden representar un peligro.

“Si no hay necesidad de salir, no salgamos”, exhortó el gobernador de Nuevo León, al advertir que las precipitaciones comenzaron durante la madrugada y podrían prolongarse durante toda la jornada.

El gobernador también destacó que las lluvias han favorecido el llenado de las presas y la recarga de los mantos freáticos. En ese contexto, mencionó obras relacionadas con el abastecimiento de agua potable, entre ellas el acueducto El Cuchillo II, la Presa León, la perforación de nuevos pozos y la modernización de la red de agua y drenaje.

Hoy Nuevo León es primer lugar en agua, primer lugar en cobertura y primer lugar en agua potable. Por eso les decimos: lo nuevo sí cumple. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Finalmente, el gobernador indicó que Protección Civil se mantiene en alerta ante posibles eventualidades derivadas de las lluvias, mientras las autoridades monitorean los niveles de las presas y los cauces.

Samuel García realiza recorrido por la presa La Boca (cortesía)

De acuerdo con el reporte difundido por el Gobierno estatal, hasta ese momento no se habían registrado incidentes que lamentar. No obstante, se reiteró el llamado a seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas.