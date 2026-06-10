Luego de que un incendio consumió por completo una vivienda y causó lesiones a sus habitantes, el Gobierno de Escobedo entregó ayuda en especie a la familia afectada por el siniestro.

El secretario de Ayuntamiento, Felipe Canales Rodríguez acudió al domicilio para hacer entrega del apoyo en especie con el cual la familia mitigará sus necesidades materiales.

De igual manera Canales Rodríguez giró instrucciones para que personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales se dé a la tarea de limpiar el sitio y retirar los materiales dañados para dejar en buenas condiciones y habitables el espacio.

Fue María de Lourdes Eguia Gaytan, de 60 años de edad, quien recibió la ayuda que le entregó el secretario del ayuntamiento, este apoyo consiste en productos de primera necesidad.

Además, el ama de casa indicó que en el lugar se contaba con un tejabán de madera y láminas el cual fue consumido, por lo cual personal de Servicios Públicos de Escobedo hará limpieza en su totalidad para dejarlo en buenas condiciones.

El secretario de Ayuntamiento, Felipe Canales Rodríguez acudió al domicilio para hacer entrega del apoyo en especie. (CORTESÍA )

Un aparente corto circuito provocó el incidente en la vivienda

Durante la tarde-noche del martes a causa de un aparente corto circuito en el sistema de cableado en un domicilio ubicado en la calle Privada Iturbide número 406, de la colonia Lázaro Cárdenas se registró un incendio.

Al momento del incidente no había nadie en el hogar, por lo cual los vecinos al ver que las llamas amenazaban con propagarse, avisaron al dueño de la vivienda, Raúl Renteria Eguia, quién intentó sofocar las llamas y rescatar algunas pertenencias, pero estas acciones le causaron quemaduras que ameritaban su traslado al Hospital Universitario y fue la mañana del miércoles que lo dieron de alta.