HEB Concordia, Apodaca: registran tiroteo con personas heridas

La tarde del viernes se registró una balacera en las inmediaciones del supermercado HEB Concordia, ubicado sobre la avenida Concordia, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, lo que generó momentos de tensión y alarma entre clientes y empleados que se encontraban dentro del establecimiento.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, las detonaciones de arma de fuego se escucharon repentinamente desde el exterior del inmueble, lo que provocó pánico entre las personas que realizaban sus compras.

Tiroteo en HEB Concordia, Apodaca, genera alarma en clientes; hay

Ante esta situación, el personal del supermercado activó protocolos de seguridad y condujo a los clientes hacia el área de bodega, donde permanecieron resguardados como medida preventiva.

Empleados del establecimiento señalaron que la instrucción principal fue mantener la calma y evitar que las personas salieran del supermercado hasta que se tuviera certeza de que no existía riesgo. La rápida reacción del personal permitió que la situación se mantuviera bajo control al interior del inmueble, mientras se desarrollaban las acciones de seguridad en el exterior.

Minutos después del reporte, se registró una amplia movilización de autoridades en la zona. Elementos de seguridad pública arribaron al lugar y desplegaron un operativo sobre la avenida Concordia, realizando recorridos para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de ciudadanos y automovilistas que transitaban por el sector. La presencia de patrullas y agentes armados generó expectación entre vecinos y transeúntes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial en el que se confirme el saldo de los hechos ni las causas que originaron el presunto ataque. Tampoco se ha informado si hubo personas lesionadas o detenidas, lo que ha incrementado la incertidumbre entre la población.

Este hecho se suma a otros episodios de violencia registrados recientemente en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey, situación que mantiene en alerta tanto a las corporaciones de seguridad como a la ciudadanía, quienes demandan mayores acciones para garantizar la tranquilidad en la región.