Los bajos del Palacio Municipal de Monterrey se convirtieron en un punto de encuentro para las familias y los amantes del baile durante la presentación de la Gran Orquesta de la Ciudad de Monterrey, que ofreció una tarde de música en vivo y convivencia.

Personas de distintas edades se reunieron para disfrutar de la presentación y salir a la pista, en una jornada que convirtió este espacio público en un escenario para la expresión artística, el entretenimiento y el esparcimiento.

Gran Orquesta de la Ciudad de Monterrey reúne a familias al ritmo de la música

Durante el evento, las y los asistentes compartieron momentos de alegría a través del baile y la música en vivo. La participación de personas de diferentes generaciones mostró cómo estas expresiones artísticas pueden propiciar el encuentro y fortalecer los vínculos comunitarios.

La presentación también permitió acercar la oferta cultural a la ciudadanía en un espacio accesible y representativo de Monterrey, al tiempo que destacó el talento artístico local.

Este tipo de presentaciones forma parte de las iniciativas que buscan mantener activos los espacios públicos mediante propuestas culturales y recreativas, además de ofrecer alternativas de entretenimiento para las familias regiomontanas.

A través de eventos como el de la Gran Orquesta de la Ciudad de Monterrey, se promueve la participación ciudadana y el disfrute de la música como parte de la identidad de la ciudad, con actividades que favorecen la convivencia y el encuentro entre sus habitantes.