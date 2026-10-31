El Cabildo de Monterrey aprobó un convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), así como la emisión de una convocatoria para jueces cívicos que permitirá seleccionar a 28 profesionales del Derecho para ocupar estos cargos en la ciudad.

Los acuerdos se tomaron durante la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente a octubre de 2026 y están relacionados con la coordinación institucional para el próximo proceso electoral y el fortalecimiento de la justicia cívica en Monterrey.

Monterrey aprueba convenio electoral con el IEEPCNL

Como parte de los asuntos aprobados, el Ayuntamiento autorizó al Gobierno Municipal suscribir un convenio electoral con el IEEPCNL, con el propósito de establecer mecanismos de coordinación para el proceso electoral 2026.

El acuerdo contempla identificar vías públicas y espacios de uso común que podrán destinarse a la instalación de bastidores y mamparas para partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes.

También considera el préstamo de inmuebles propiedad del Municipio para organizar debates, capacitaciones, cursos y otras actividades relacionadas con el desarrollo de las jornadas electorales, siempre conforme a la normatividad vigente.

Convocatoria para seleccionar a 28 jueces cívicos en Monterrey

En otro punto de la sesión, los integrantes del Cabildo aprobaron emitir la convocatoria para jueces cívicos, dirigida a profesionales del Derecho interesados en participar en el proceso de selección para ocupar 28 jueces cívicos.

De acuerdo con lo aprobado, las personas seleccionadas tendrán un nombramiento por un periodo de tres años, con posibilidad de volver a postularse. El procedimiento también garantizará la paridad de género en la integración de este cuerpo de autoridades.

Los jueces cívicos de Monterrey tienen entre sus funciones atender faltas administrativas y resolver conflictos comunitarios mediante mecanismos de diálogo y conciliación, con el objetivo de evitar que las diferencias cotidianas escalen a situaciones de mayor gravedad.

¿Qué hacen los jueces cívicos y qué sanciones pueden imponer?

El modelo contempla audiencias cívicas en las que las personas involucradas pueden exponer sus argumentos antes de que se emita una resolución.

Entre las medidas que pueden determinarse se encuentran amonestaciones, multas, arrestos de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad.

Con estos acuerdos, el Gobierno Municipal avanza tanto en la coordinación institucional para las actividades electorales como en el proceso de integración de las autoridades encargadas de atender asuntos de justicia cívica en Monterrey.