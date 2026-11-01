Cerca de 250 cadetes, instructores y personal administrativo de la Academia de Policía de Monterrey participaron en el tradicional concurso de altares de Día de Muertos, organizado por el Gobierno municipal para preservar las tradiciones mexicanas y fomentar la convivencia y los valores entre quienes se preparan para servir a la ciudadanía.

La actividad, realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, incluyó ofrendas dedicadas a los policías Yovani Joachín Nava, Marco Antonio Luna Aldana y Raymundo Vázquez García, además de propuestas de las distintas generaciones de cadetes con vestimenta y elementos representativos de esta celebración.

Academia de Policía de Monterrey celebra Día de Muertos con 250 participantes (Cortesía )

Academia de Policía de Monterrey dedica altares a elementos fallecidos

Durante el concurso, el director de la Academia de Policía de Monterrey, Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, felicitó a las generaciones participantes por mantener vivas las costumbres mexicanas y promover la convivencia y los valores entre sus compañeros.

El jurado calificador estuvo integrado por el director de la Academia, Raúl Cázares Orozco, inspector de Operación Policial, y mandos operativos de la corporación, quienes evaluaron las ofrendas presentadas.

Al finalizar la competencia, el primer lugar fue para el equipo conformado por las generaciones 59 y 61; el segundo correspondió a las generaciones 58, 60 y GAM 32, mientras que el tercer sitio fue para las generaciones 62 y 63.

Monterrey instala altar en memoria de policías caídos en cumplimiento de su deber

Como parte de las actividades por el Día de Muertos, también se instaló un altar en el edificio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicado en el Parque Alamey, para recordar a los elementos policiales que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

La ofrenda fue colocada desde el jueves anterior en el área de atención al público y permanece en las instalaciones de la corporación como parte de una tradición que se realiza cada año.

Con estas actividades, el Gobierno de Monterrey busca preservar las tradiciones mexicanas y rendir homenaje a los policías fallecidos, al tiempo que promueve la identidad y los valores entre las nuevas generaciones de la corporación.