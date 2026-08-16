El Gobierno de Monterrey entregó nuevo equipamiento al personal operativo de la Dirección de Seguridad Vial, con el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo y reforzar la seguridad durante las labores que realizan diariamente en calles y avenidas de la ciudad.

Durante el evento, realizado en los patios de las oficinas de Tránsito, se entregaron herramientas, uniformes, camisas y chalecos con material reflejante a las cuadrillas encargadas de realizar trabajos de señalización y semaforización.

La entrega fue encabezada por Adriana Torres Manzo, directora general de Movilidad y Espacio Público; Pablo Reyes Cortázar, director de Movilidad Sostenible, y Emmanuel Acevedo Ojeda, director de Seguridad Vial.

Gobierno de Monterrey fortalece labores de Seguridad Vial

Los funcionarios señalaron que la entrega tiene como propósito que cada integrante del personal operativo cuente con el equipo necesario para desempeñar sus funciones de manera adecuada, eficiente y segura.

Las cuadrillas de Seguridad Vial realizan diversas labores directamente en las calles y avenidas de Monterrey, entre ellas la instalación de carriles reversibles, colocación y mantenimiento de señalización vertical, pintura de cruces peatonales y mantenimiento de la red de semáforos.

Por ello, contar con uniformes, chalecos con material reflejante y herramientas adecuadas permite mejorar la visibilidad del personal operativo mientras desarrolla sus actividades en la vía pública.

Monterrey mejora condiciones para el mantenimiento de la infraestructura vial

El Gobierno de Monterrey señaló que estas acciones forman parte del fortalecimiento de las capacidades del personal operativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible.

Con la renovación del equipamiento, el personal encargado de atender la infraestructura vial podrá realizar sus actividades con mayor seguridad y eficiencia, lo que contribuye al mantenimiento de calles, avenidas y elementos de señalización en beneficio de las personas que transitan diariamente por Monterrey.