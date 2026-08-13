El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, celebró el Día del Barrendero y entregó reconocimientos a trabajadores municipales de barrido por su trayectoria y compromiso con la ciudadanía.

El evento fue encabezado por el Secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, y por el Secretario de Administración, Marcelo Segovia, quienes destacaron la labor que desempeña diariamente el personal de barrido y, de manera especial, el esfuerzo realizado durante las actividades relacionadas con la Copa Mundial 2026, cuando Monterrey recibió a miles de visitantes.

Durante la celebración, el Secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, reconoció el compromiso de los trabajadores y agradeció el esfuerzo que realizan todos los días para contribuir a que Monterrey sea una ciudad limpia, ordenada y en mejores condiciones para sus habitantes y visitantes. Hugo Salinas, Secretario de Servicios Públicos

Monterrey celebra el Día del Barrendero. (cortesía)

Trabajadores de barrido mantienen limpias las calles de Monterrey

Por su parte, el Secretario de Administración, Marcelo Segovia, resaltó que las acciones de limpieza se llevan a cabo de manera permanente y en distintos frentes, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de las calles y de la infraestructura pluvial de Monterrey.

Estamos trabajando día con día en los tres turnos, inclusive con proyectos como barrido mecánico, adicional a pepena y barrido. También, este personal, este equipo de trabajo, se dedica a poder limpiar las más de 5,500 parrillas de pluviales que existen en la ciudad y la red de 155 kilómetros de red pluvial que existe en el municipio de Monterrey. Marcelo Segovia, Secretario de Administración

Monterrey celebra el Día del Barrendero. (cortesía)

Monterrey reconoce trayectoria de trabajadores con hasta 35 años de servicio

Alrededor de 300 trabajadores de barrido, acompañados por sus directores y responsables de área, participaron en el convivio organizado con motivo del Día del Barrendero.

Además, como parte del evento, se entregaron reconocimientos especiales a trabajadores que cuentan con entre 20 y 35 años de servicio en el Municipio de Monterrey, destacando así su trayectoria, permanencia y compromiso con la ciudad.

El Gobierno de Monterrey refrendó su reconocimiento al personal de Servicios Públicos, cuya labor cotidiana representa una pieza fundamental para mantener una ciudad limpia, ordenada y con mejores espacios para todas y todos.