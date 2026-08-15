El Gobierno de Monterrey puso en marcha la entrega de paquetes escolares del programa “Útiles, Útiles 2026”, mediante el cual se beneficiará a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria con materiales gratuitos para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Para esta edición se contempla la distribución de 65 mil paquetes escolares, integrados de acuerdo con las listas oficiales de la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes cuenten con los materiales necesarios para desarrollar sus actividades académicas desde el comienzo del ciclo escolar.

El programa representa también un apoyo directo para las familias regiomontanas, al contribuir a disminuir los gastos relacionados con el regreso a clases y generar un ahorro en la adquisición de útiles escolares.

“Útiles, Útiles 2026” beneficiará a estudiantes de educación básica

Los paquetes están destinados a estudiantes de educación básica que cursen sus estudios en escuelas ubicadas en Monterrey, fortaleciendo el acceso a herramientas indispensables para el aprendizaje y favoreciendo condiciones más equitativas para el desarrollo educativo de la niñez y adolescencia.

Como parte de la estrategia de distribución, el programa contará con 11 sedes de atención ubicadas en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de facilitar a las familias el acceso al beneficio y acercar los apoyos a las comunidades que los requieren.

La entrega de los paquetes escolares forma parte de las acciones municipales orientadas a fortalecer las condiciones educativas de niñas, niños y adolescentes, al mismo tiempo que se brinda acompañamiento a las familias ante los gastos que representa el inicio de un nuevo ciclo escolar.

Además de contribuir a la economía familiar, este tipo de apoyos favorece que las y los estudiantes puedan comenzar sus actividades académicas con los materiales necesarios, fortaleciendo su participación en el aula y generando mejores condiciones para el aprendizaje.

Monterrey busca apoyar a las familias durante el regreso a clases

Con el programa “Útiles, Útiles 2026”, Monterrey continúa impulsando acciones de apoyo educativo y social que buscan beneficiar directamente a las familias, promover la igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo integral de las nuevas generaciones.

La distribución de los 65 mil paquetes escolares busca que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria cuenten con los materiales contemplados en las listas oficiales de la Secretaría de Educación Pública para iniciar el ciclo escolar 2026-2027.