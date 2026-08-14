El Gobierno de Monterrey celebró el sexto aniversario de la Academia de Policía, institución inaugurada el 10 de agosto de 2020 con el propósito de preparar y capacitar a quienes buscan desarrollar una carrera dentro de la función policial.

La conmemoración se llevó a cabo mediante una ceremonia cívica en la que participaron cadetes, instructores y mandos de la corporación. Desde su creación, este centro ha impulsado una preparación basada en valores como la disciplina, la vocación de servicio y la lealtad en los nuevos integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Academia de Policía de Monterrey refrenda su compromiso con la profesionalización de cadetes

Durante el acto conmemorativo se resaltó la importancia de brindar a las y los cadetes una preparación integral que les permita desarrollar las capacidades necesarias para desempeñar sus funciones de manera profesional y responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía.

La institución enfatizó que la capacitación constante es un pilar fundamental para fortalecer a la corporación de seguridad, garantizando que los futuros elementos adquieran los conocimientos y habilidades requeridos para atender y proteger a la población.

Como parte del programa de aniversario, los asistentes realizaron honores a la bandera y entonaron el Himno Nacional Mexicano. Al término del protocolo, cadetes, instructores y funcionarios compartieron una convivencia conmemorativa por los seis años de funcionamiento del plantel.

Monterrey celebra el 6° aniversario de su Academia de Policía con ceremonia cívica. (Cortesía)

Monterrey consolida un modelo de capacitación para la seguridad municipal

A lo largo de seis años, la Academia se ha posicionado como un espacio estratégico para la preparación de la corporación municipal, contribuyendo de forma directa a la profesionalización de quienes sirven a la comunidad.

Con la continuidad de este modelo de enseñanza, Monterrey refuerza sus bases para contar con una policía más preparada, profesional y comprometida con la seguridad y el servicio a las y los regiomontanos.