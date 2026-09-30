El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, y la titular de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Monterrey, Martha Herrera, exigieron al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, responder a los cuestionamientos planteados por el partido sobre la situación de la ciudad.

Durante una rueda de prensa en Casa Naranja, el coordinador estatal de MC Baltazar Martínez señaló que existen rezagos en materia de seguridad, vialidades, servicios y transparencia.

Por su parte, la titular de la Comisión Operativa Municipal de MC Nuevo León pidió al alcalde responder cinco preguntas relacionadas con calles, alumbrado, drenaje, movilidad y policía. La titular de la Comisión Operativa Municipal de MC Nuevo León, señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento regio no había respondido las preguntas que lanzó el martes en rueda de prensa.

Martha Herrera cuestiona cifras sobre calles y alumbrado

La titular de la Comisión Operativa Municipal de MC Nuevo León cuestionó la información relacionada con las calles que fueron reparadas por el Ayuntamiento y pidió conocer cuáles fueron las vialidades atendidas y en qué colonias se encuentran.

En tema en tema de calles dice que arregló más de 170 (calles), en el último año que un año anterior había dicho otra cosa. Luego cambiamos metros y millones de metros por inversiones y entonces ahí revolvemos unas cosas con otras. Pero al final dijo un número que eran 170 calles. Y la pregunta que hicimos ayer, que es la pregunta de la ciudadanía es, ¿cuáles? ¿Dónde está la lista? ¿Qué calles son?, ¿en qué colonias? Martha Herrera, titular de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Monterrey

La titular de la Comisión Operativa Municipal de MC Nuevo León, Martha Herrera agregó que la seguridad y el alumbrado público también representan una preocupación para habitantes de Monterrey, de acuerdo con lo señalado por el partido.

En temas de alumbrado, lo decíamos ayer, un tema muy importante que tiene un impacto en los temas de la seguridad no se menciona más que en una línea en el informe que dio el lunes. Ojalá que hoy en la noche pueda mucho más a profundidad, ¿cuántas calles de Monterrey están apagadas? Y ¿cuánto se va a tardar en arreglarlas? Porque nosotros las vemos todos los días y las vecinas y los vecinos no la han reportado una sola vez. Hay vecinas que tienen en su mano más de cinco reportes y no han venido a solucionar o a resolver el problema como ellos dicen que resuelven. Martha Herrera, titular de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Monterrey

Movimiento Ciudadano exige respuestas a Adrián de la Garza (cortesía )

Baltazar Martínez señala problemas de baches, basura e inseguridad

Por su parte, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, señaló que los baches y la basura continúan siendo problemas en el municipio.

El alcalde Adrián tiene dos lemas que repite muchísimo. Uno de ellos es el tema que sabe resolver, pero la realidad es que la ciudad de Monterrey está totalmente abandonada. La ciudad está llena de baches, de basura, los problemas siguen siendo los mismos que desde la primera vez que fue alcalde… las fotos no mienten. Baltazar Martínez, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez criticó la inseguridad en la ciudad y cuestionó la falta de transparencia en asuntos relacionados con parquímetros y vialidades.