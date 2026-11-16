El Gobierno de Monterrey entregó un andador peatonal que conecta las colonias Nogales de la Sierra y Ampliación Nogales, al sur de la ciudad, como parte del programa Sendero Seguro, enfocado en mejorar la seguridad, accesibilidad y movilidad de quienes transitan por la zona.

El espacio tiene una longitud superior a 200 metros y facilitará los desplazamientos de más de 500 familias. La rehabilitación fue realizada por la Secretaría de Servicios Públicos, por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza.

Monterrey rehabilita andador de más de 200 metros con alumbrado y barandales

Los trabajos fueron supervisados por el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas. Debido a la pronunciada pendiente del andador, se realizaron adecuaciones para facilitar el ascenso y descenso, además de instalar espacios de descanso para las personas que utilizan esta conexión entre ambas colonias.

Entre las acciones realizadas se encuentran la colocación de nueve postes de alumbrado, barandales, escalones y bancas. También se instalaron juegos recreativos elaborados con materiales reciclados y bolardos para impedir que los vehículos se estacionen en uno de los accesos.

La intervención incluyó labores de limpieza, poda, deshierbe y retiro de vegetación invasora. De acuerdo con el Gobierno municipal, la necesidad de rehabilitar el espacio fue planteada por vecinos a través de redes sociales.

Monterrey rehabilita andador peatonal para beneficiar a más de 500 familias (Cortesía)

Vecinas reconocen mejoras en el Sendero Seguro de Nogales de la Sierra

Habitantes de la zona señalaron que las obras facilitarán sus desplazamientos y mejorarán las condiciones del andador. Josefina Banda Mireles destacó los trabajos de limpieza, la construcción de escalones, el acceso para carriolas y la instalación de alumbrado público.

Por su parte, Leonor Samaniego Salas reconoció la colocación del barandal, la rampa y los escalones, elementos que permiten transitar por el espacio con mayores facilidades.

Con la entrega de este Sendero Seguro, el Gobierno de Monterrey incorporó mejoras de iluminación, accesibilidad y equipamiento en una conexión peatonal utilizada por habitantes de Nogales de la Sierra y Ampliación Nogales.