En el marco del Día Estatal de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez, el Gobierno de Escobedo lo conmemoró de una manera especial y formó un macro moño verde.

Esto se llevó a cabo previo al día 15 de Junio, día que fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para visibilizar, prevenir y erradicar toda forma de violencia con los Adultos Mayores en todo el Mundo.

La plaza principal de Escobedo fue la sede para congregar a los Adultos Mayores y fueron coordinados por personal del DIF Municipal quien entre sus actividades tiene un programa de protección para este sector de la sociedad.

Adultos mayores forman macro moño verde en el marco del Día Estatal de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez. (CORTESÍA)

Casas de Adultos Mayores y empleados municipales conmemoraron formando un macro moño

Manuel Meza Muñiz, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo y Felipe Canales Rodríguez, secretario de Ayuntamiento, encabezaron la conmemoración de tan especial día.

Fueron más de 150 integrantes de las diferentes Casas Club del Adulto Mayor y empleados municipales de diversas dependencias de 60 años y más, quienes en el arranque del Mundial 2026, se pusieron la gorra verde para participar en la formación de la emblemática figura.

Meza Muñiz indicó que es muy importante el cuidado que se les debe dar a los Adultos Mayores en todos los sentidos, pues son parte importante dentro de la sociedad. Por lo que las autoridades municipales y asistentes coincidieron en que en la actualidad formar conciencia y erradicar el maltrato hacia los Adultos Mayores debe de ser una prioridad.

Exhorto a la comunidad a dar un buen trato a nuestros Adultos Mayores ya que ellos lo necesitan y además lo merecen por lo mucho que en el pasado nos aportaron y nos pueden aportar todavía Manuel Meza Muñiz, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Los Adultos Mayores convirtieron la plaza en una fiesta, porque durante la formación del gran moño verde convivieron e intercambiaron experiencias de vida.