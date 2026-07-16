El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, recibió junto con la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz un reconocimiento por parte de la FIFA por el trabajo coordinado realizado para garantizar el éxito de la Copa del Mundo en México y en la entidad.

La distinción fue entregada por el Executive Director Safety & Security de FIFA México, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, acompañado por Ricardo de la Cruz Musalem, Senior Manager Medical Services; Claudio Valdés Carranza, Senior Manager Safety & Security Nuevo León; y Samantha Sánchez Saldívar, Senior Manager Non Competition.

El mandatario estatal señaló que el reconocimiento pertenece a todas las instituciones que participaron en la estrategia de seguridad.

Este diploma aquí lo dejo porque es de todos, no es un reconocimiento del Gobernador, es a la Mesa de Seguridad, es al Estado de Nuevo León con sus instituciones, con fuerzas federales, con fuerzas municipales que también han hecho un gran trabajo. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

FIFA reconoce a Gobierno de Nuevo León y Mesa de Seguridad por coordinación durante el Mundial. (Cinthya Gonzalez)

Gobierno de Nuevo León destaca avances en seguridad y coordinación

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, aseguró que la realización de la Copa del Mundo dejó un legado importante en materia de seguridad, infraestructura, tecnología y espacios públicos. Explicó que la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales permitió fortalecer los sistemas de vigilancia y respuesta en la entidad.

Todos los municipios, sin excepción, han reducido 50, 60, 80 por ciento los delitos de alto impacto. Y dejar el diploma aquí para que lo veamos y recordemos lo que logramos en el Mundial. Que se logró reducir 80 por ciento los delitos y estarlo viendo de que es un reconocimiento a nuestro trabajo y que sí se pudo tener un estado seguro y en paz. Samuel García, gobernador de Nuevo León

El mandatario agregó que actualmente el estado cuenta con mejores herramientas tecnológicas y una mayor coordinación entre corporaciones de seguridad, transporte, centros de monitoreo, fuerzas federales y organismos de inteligencia. También destacó que la reducción de delitos representa uno de los principales resultados obtenidos durante este proceso.

FIFA reconoce a Gobierno de Nuevo León y Mesa de Seguridad por coordinación durante el Mundial. (cortesía)

FIFA reconoce trabajo realizado en Nuevo León durante el Mundial

El Executive Director Safety & Security de FIFA México, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, señaló que el reconocimiento refleja el trabajo desarrollado durante más de dos años para garantizar una organización exitosa del torneo.

Indicó que millones de personas siguieron el evento alrededor del mundo y que la percepción internacional sobre México y Nuevo León fue positiva gracias a la coordinación entre autoridades e instituciones.

Miles de millones de personas participaron de alguna forma viendo algún pedacito del Mundial en toda la región y hoy por hoy toda la gente habla del Mundial, de la fiesta, del fútbol, de lo bien que se organizó en México. Y ese es el resultado de un trabajo de 2 años. Hay un agradecimiento profundo por el gran trabajo que se realizó en Nuevo León en esta Mesa. Rodrigo Martínez-Celis Wogau, Executive Director Safety & Security de FIFA México

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, llamó a mantener el trabajo coordinado de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz para conservar los avances obtenidos y fortalecer la seguridad en la entidad más allá de la celebración de la justa mundialista.