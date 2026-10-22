El Equipo de la Transformación continúa sus recorridos por las colonias de Escobedo, en esta ocasión, el aspirante Felipe Canales, acompañado de Luis Garza y Elisa Ramos, visitó a los habitantes de la colonia Flores Magón para escuchar sus inquietudes y compartir su mensaje sobre los avances de la transformación.

Durante el recorrido casa por casa, Felipe Canales, quien aspira a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y Soberanía en Escobedo, dialogó con los vecinos sobre sus ideas y necesidades, además de exponer los avances de la Cuarta Transformación en los ámbitos municipal, estatal y nacional.

Felipe Canales, Luis Garza y Elisa Ramos recorren la colonia Flores Magón (Cortesía )

El equipo destacó la importancia de mantener el contacto directo con las familias y trabajar en soluciones para las necesidades de las distintas colonias del municipio.

Equipo de la Transformación escucha a vecinos de Escobedo

El aspirante Felipe Canales señaló la importancia de continuar trabajando de la mano con la ciudadanía, al considerar que la transformación de Escobedo se construye mediante la escucha, la atención y la búsqueda de soluciones a las necesidades de las familias.

Por su parte, Luis Garza y Elisa Ramos, quienes aspiran a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía en el Distrito 3 Federal, compartieron el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la visión de un modelo de crecimiento con justicia social.

De acuerdo con el mensaje difundido por el equipo, el objetivo es que el desarrollo y el bienestar lleguen a todos los sectores de la población.

Felipe Canales, Luis Garza y Elisa Ramos recorren la colonia Flores Magón (Cortesía )

Buscan dar continuidad a la transformación en Escobedo

Durante la visita a la colonia Flores Magón, los participantes coincidieron en la importancia de dar continuidad al trabajo que se ha impulsado en Escobedo y fortalecer las acciones vinculadas con la transformación del municipio.

El Equipo de la Transformación afirmó que mantendrá sus recorridos por las colonias para acercar su mensaje a las familias, escuchar distintas voces y sumar voluntades en torno a su proyecto.

La visita forma parte de las actividades territoriales de Felipe Canales, Luis Garza y Elisa Ramos, quienes buscan mantener presencia en el municipio y respaldar el Proyecto de Nación de Claudia Sheinbaum.