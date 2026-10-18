Felipe Canales, aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, recorrió el mercadito de Jardines del Canadá, en Escobedo, Nuevo León, acompañado por Luis Garza, integrante del Equipo de la Transformación, para escuchar a comerciantes y vecinos y promover la organización territorial.

Durante el recorrido de este domingo, ambos conversaron con las familias de la zona sobre la participación ciudadana y la importancia de mantener el contacto directo con las comunidades. Canales destacó la necesidad de dar seguimiento a las inquietudes de la población y fortalecer el trabajo desde las colonias.

Felipe Canales recorre mercadito de Jardines del Canadá en Escobedo (Cortesía)

Felipe Canales llama a fortalecer la Transformación en Escobedo

Durante el encuentro, Canales señaló que Escobedo debe continuar avanzando y atender las áreas que requieren mejoras, además de consolidar los avances alcanzados durante los últimos cinco años.

El aspirante a la coordinación municipal sostuvo que la organización partidista requiere cercanía con la ciudadanía, capacidad de respuesta y seguimiento permanente a las necesidades de las comunidades.

Por su parte, Luis Garza, maestro y aspirante a la coordinación del Distrito Federal 3, participó en las conversaciones con vecinos y destacó la importancia de la organización comunitaria, la convivencia y la reconstrucción del tejido social.

En el recorrido también se mencionó la participación de Elisa Ramos, aspirante a la Coordinación del Distrito 3 Federal, como parte del Equipo de la Transformación.

Felipe Canales recorre mercadito de Jardines del Canadá en Escobedo (Cortesía)

Equipo de la Transformación continuará recorridos por colonias de Escobedo

Los integrantes del equipo señalaron que los avances del municipio son resultado de la participación de ciudadanos, trabajadores, empresarios y autoridades, por lo que consideraron necesario mantener la organización y el compromiso colectivo.

Asimismo, informaron que continuarán con recorridos y encuentros informativos en distintas colonias de Escobedo, como parte de sus actividades de organización interna de Morena y de respaldo al Proyecto de Nación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con estas actividades, el Equipo de la Transformación busca mantener el contacto con las comunidades y fortalecer la participación ciudadana en el municipio.