El municipio de Escobedo puso en marcha una nueva campaña contra el cáncer de mama para promover la detección oportuna, la prevención y el acompañamiento integral a las mujeres que enfrentan esta enfermedad. El arranque fue encabezado por el alcalde Andrés Mijes, acompañado de representantes del DIF Municipal y de Red Ambiental.

Durante el evento, el edil destacó la importancia de brindar a las mujeres condiciones para cuidar su salud sin descuidar sus responsabilidades familiares y laborales. También señaló que Casa en Rosa ofrece apoyo físico, emocional y psicológico durante las distintas etapas de la enfermedad.

Andrés Mijes impulsa prevención del cáncer de mama en Escobedo (Cortesía)

Casa en Rosa atiende hasta 15 mil mujeres al año en Escobedo

Este espacio brinda atención a entre 12 mil y 15 mil mujeres al año. Además, dos veces por semana se realizan sesiones de apoyo y entrega de insumos para acompañar a las pacientes durante su proceso.

Como parte de la jornada, se llevó a cabo el homenaje “Ecos de Vida”, en el que Amalia y Juana, sobrevivientes de cáncer de mama, participaron en una pasarela acompañadas de sus familias. Ambas tocaron la Campana de la Vida, símbolo del cierre de su tratamiento y el inicio de una nueva etapa.

El momento reconoció sus experiencias y fortaleza frente a la enfermedad, además de destacar la importancia del acompañamiento durante el tratamiento y la recuperación.

Andrés Mijes impulsa prevención del cáncer de mama en Escobedo (Cortesía)

Escobedo y Red Ambiental promueven la autoexploración mamaria

En coordinación con Red Ambiental, el municipio puso en marcha la campaña “Somos una señal en tu camino. Autoexplórate”. Como parte de esta iniciativa, un camión recorrerá distintas colonias de Escobedo para difundir mensajes preventivos e invitar a las mujeres a realizarse autoexploraciones, acudir a revisiones periódicas y buscar atención médica oportunamente.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca acercar información preventiva a la población y reforzar la detección temprana del cáncer de mama, así como el acompañamiento a quienes enfrentan la enfermedad.

Las mujeres interesadas en conocer más sobre los servicios de Casa en Rosa pueden comunicarse al 81 8307 1618.