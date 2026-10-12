El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes reportó una reducción de 24 por ciento en los delitos patrimoniales, al pasar de mil 100 casos registrados en 2025 a 838 en el mismo periodo de 2026.

El alcalde de Escobedo, se reunió este lunes con mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal para revisar los resultados de las estrategias de seguridad implementadas en el municipio. En el encuentro también participó el secretario de Seguridad, Marco Antonio Zavala.

Escobedo reduce delitos patrimoniales (cortesía)

Escobedo reporta disminución en distintos tipos de robo

Entre los resultados presentados por las autoridades municipales destacan las siguientes reducciones:

Robo de motocicletas: pasó de 12 a cinco casos, una disminución de 58 por ciento.

Robo a personas: bajó de siete a tres casos, una reducción de 57 por ciento.

Robo a casa habitación: disminuyó de 16 a siete casos, equivalente a 56 por ciento.

Cristalazos: pasaron de 17 casos en 2025 a nueve en lo que va de 2026, una reducción de 47 por ciento.

Robos a negocios y vehículos: las autoridades reportaron una disminución de 17 por ciento.

Las cifras fueron presentadas durante la reunión de evaluación de las estrategias de seguridad municipal.

Escobedo reduce delitos patrimoniales (cortesía)

Andrés Mijes reconoce labor de policías de Escobedo

Durante el encuentro, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes reconoció el trabajo de los elementos de seguridad y agradeció su compromiso diario, así como su disposición para mantenerse en constante capacitación.

La labor del alcalde es cuidar a quienes nos cuidan. Cuentan con el respaldo de la Administración para que puedan hacer su trabajo y poner en alto el nombre de la corporación. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

El edil reiteró la importancia de mantener una evaluación permanente de la incidencia delictiva para dar seguimiento a los resultados y fortalecer las estrategias de seguridad en el municipio.