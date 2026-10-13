El municipio de Escobedo a cargo de Andrés Mijes realizará la Segunda Muestra de Teatro del 19 al 25 de octubre, con cerca de 500 minutos de programación escénica y la participación de seis compañías teatrales locales.

Los detalles del evento se dieron a conocer este martes desde el Teatro Digital Fidel Velázquez. Las funciones serán gratuitas y estarán dirigidas a públicos de todas las edades, con presentaciones en el propio teatro, ubicado en la colonia Puerta del Norte, y en la Casa de la Cultura, en el centro de la ciudad.

Escobedo anuncia Segunda Muestra de Teatro (cortesía)

El secretario de Cultura, Educación y Recreación Social, Hugo Espiricueta, explicó que la cartelera se integró mediante una convocatoria pública que recibió 25 propuestas, de las cuales seis fueron seleccionadas.

Buscamos llevar este compromiso de la Administración Municipal y de nuestro Alcalde Andrés Mijes de llevar la cultura a todos lados, de llevar ese mensaje a la comunidad y de dignificar el arte. Hugo Espiricueta, secretario de Cultura, Educación y Recreación Social

Del 19 al 25 de octubre, el público podrá disfrutar de seis puestas en escena:

“Así pasen cinco años”, de Teatro Garage 23.

“Corindón”, de Origen Teatro.

“La pulga y el comandante”, de Crea Motivos.

“Radiografía”, de la Compañía de Teatro Experimental de la UANL.

“Arrullos para Benjamín”, de Motion Teatro.

“El libro abierto como el horizonte”, del grupo Sandunga.

Las presentaciones se distribuirán entre el Teatro Digital Fidel Velázquez y la Casa de la Cultura, con el objetivo de acercar las propuestas escénicas a distintos sectores de la población.

4T Norteña busca fortalecer la comunidad mediante la cultura

La administración municipal encabezada por Andrés Mijes plantea la Muestra de Teatro como una iniciativa que va más allá de la programación artística, al promover la convivencia, la paz cívica y el fortalecimiento del tejido social.

Escobedo anuncia Segunda Muestra de Teatro (cortesía)

La propuesta también busca impulsar el empleo, la participación comunitaria y el acceso a la cultura, en línea con la visión que el gobierno municipal atribuye a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El Municipio de Escobedo dará a conocer más detalles de la cartelera teatral a través de sus redes sociales.