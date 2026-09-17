La elección del próximo rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) comenzó a generar tensiones políticas luego de que exrectores de la institución manifestaran su respaldo a Santos Guzmán López y advirtieran sobre posibles intentos de injerencia externa en el proceso.

De cara a la renovación de la Rectoría en 2027, exrectores llamaron a preservar la autonomía de la UANL y rechazaron cualquier presión política de Samuel García sobre la decisión que corresponderá tomar a la Junta de Gobierno.

El debate surge en un contexto marcado por las elecciones 2027 que se celebrarán ese mismo año en Nuevo León.

4 rectores se preparan para defender autonomía de la UANL

Los cuatro rectores que cerraron filas con Santos Guzmán López para defender la autonomía de la UANL son:

Reyes Tamez José Antonio González Jesús Ancer Rogelio Garza

En la reunión privada expresaron su preocupación por la intromisión de Samuel García y acordaron expresarse públicamente en contra en caso de ser necesario.

Los cuatro exrectores acordaron también “estar unidos” ante la elección que se hará siete meses antes del relevo, para no coincidir con las elecciones 2027.

Señalan a Samuel García de preferir a Mario Alberto Garza para rector de la UANL

El 2 de septiembre Samuel García se reunió con 29 directores de preparatorias y facultades en donde dio su respaldo a Mario Alberto Garza, actual secretario general de la UANL.

Las intenciones de Samuel García, de acuerdo con los exrectores, es que pueda tener un rector a modo que le sirva en las elecciones 2027 cuando se elegirá gobernador, congreso local y alcaldías.