Autoridades de los municipios de Escobedo y Galeana conmemoraron el bicentenario del natalicio del General Mariano Escobedo, figura clave de la historia nacional y símbolo de la convicción republicana, cuyo legado permanece vigente en el país.

Escobedo y Galeana honran el legado histórico del General Mariano Escobedo

En representación del alcalde Andrés Mijes, el secretario de Cultura, Educación y Recreación Social, Hugo Espiricueta, junto con regidoras y regidores del Ayuntamiento de Escobedo, encabezó la visita institucional que refrenda el compromiso de preservar y difundir el legado histórico del General Mariano Escobedo.

Galeana, tierra que vio nacer al héroe nacional, fue sede de la guardia de honor que marcó el inicio de una agenda cívica y cultural destinada a enaltecer su vida, su lucha y su profunda vocación de servicio a México.

Bicentenario del General Mariano Escobedo une a Escobedo y Galeana. (Cortesía)

El encuentro reflejó la hermandad entre Escobedo y Galeana, así como el esfuerzo conjunto por dignificar la memoria de un personaje histórico que antepuso el bienestar del pueblo a las ambiciones personales, manteniéndose fiel a sus ideales y principios.

Entre las actividades realizadas se incluyó una guardia de honor en el Cabildo de Galeana y un recorrido por la emblemática Casa Cuna del General Mariano Escobedo, espacio de alto valor histórico y cultural para la región.

Ambos municipios anunciaron que continuarán desarrollando acciones coordinadas para fortalecer la memoria histórica, promover la identidad regional y rendir un homenaje permanente a uno de los grandes protagonistas de la historia de México.