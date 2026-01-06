El municipio de Escobedo, a cargo de Andrés Mijes, dio a conocer que a través de la Secretaría de Servicios Públicos se instalaron Centros de Acopio de Pinos Navideños en los puntos más concurridos para evitar tiraderos clandestinos y mejorar el entorno urbano.

Escobedo impulsa el reciclaje de pinos navideños

La Secretaría de Servicios Públicos señaló que a partir del 5 de enero la ciudadanía podrá acudir a estos centros para entregar sus árboles naturales, evitando que terminen abandonados en calles, baldíos o espacios públicos.

Por otra parte, se explicó que esta acción forma parte de una estrategia para fomentar la cultura ambiental, reducir la contaminación y fortalecer el cuidado de los espacios públicos.

Escobedo instaló nueve centros de acopio de pinos navideños para proteger el medio ambiente (Cortesía)

Además, personal capacitado brindará atención directa a las y los ciudadanos que acudan a los centros de acopio, garantizando un manejo adecuado de los árboles.

¿Dónde están los centros de acopio para pinos navideños en Escobedo?

Los puntos habilitados se ubican en zonas de alta afluencia, entre ellos calles, plazas públicas y camellones, con el fin de facilitar el acceso a la población.

Calle Ottawa, colonia Valle del Canadá

Avenida Unión y Torino, Colonia Puerta del Sol

Plaza Ojo de Agua, Colonia Jardines del Canadá

Plaza Pública en Avenida Pinos y Las Torres

Camellón en Avenida Pinos y Santa Bárbara

Camellón de Avenida Unión y Abasolo

Camellón Abeto y República Mexicana

Plaza Colonia Celestino Gasca ubicada en la avenida Raúl Salinas

Instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales

Finalmente, el gobierno de Escobedo hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa ecológica, recordando que una correcta disposición de los pinos navideños contribuye a mantener una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.