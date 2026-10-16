El Gobierno de Escobedo cerró temporalmente un tramo de la avenida Manuel L. Barragán debido a los daños en el pavimento que se agravaron por las lluvias. Las afectaciones están relacionadas con el colapso de un drenaje sanitario que, de acuerdo con autoridades municipales, Agua y Drenaje de Monterrey no ha reparado desde noviembre de 2025.

El cierre vial se realizó este viernes 16 de octubre, en el tramo comprendido entre las avenidas Las Torres y Juárez, ante el riesgo de accidentes. Las precipitaciones registradas desde la madrugada empeoraron las condiciones de la superficie, por lo que se restringió la circulación y se establecieron desvíos para los automovilistas.

Cierran tramo de avenida Barragán en Escobedo por daños en el pavimento (Cortesía )

José Antonio Quiroga Chapa evalúa daños en avenida Barragán en Escobedo

José Antonio Quiroga Chapa, secretario técnico de Escobedo, acudió a la zona para evaluar la gravedad de los daños y determinar las condiciones de seguridad de la vialidad. La reapertura se prevé de manera paulatina durante el día, dependiendo de la intensidad de las lluvias y de la evolución de las afectaciones.

El funcionario señaló que el problema lleva meses sin ser atendido por la paraestatal y cuestionó las declaraciones difundidas públicamente sobre presuntas reparaciones en el municipio.

Hemos visto en redes a dos señoritas, una diputada y una empleada de AyD que vienen a Escobedo a decir que están arreglando todo. Las invitamos a que vengan y vean este problema gravísimo que nos tiene colapsada la avenida Barragán. José Antonio Quiroga Chapa, secretario técnico de Escobedo.

Escobedo recomienda rutas alternas por cierre vial

Ante la restricción temporal, el Gobierno de Escobedo exhortó a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los señalamientos viales y seguir las indicaciones de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Como rutas alternas, recomendó utilizar las avenidas Juárez, Colombia, Las Torres y Raúl Salinas. La zona cuenta con señalización instalada por el Gobierno municipal para orientar a los conductores y prevenir incidentes mientras se mantiene el cierre.

Las autoridades indicaron que la circulación podrá restablecerse gradualmente conforme las condiciones meteorológicas y el estado de la vialidad permitan el tránsito seguro.