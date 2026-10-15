El Gobierno Municipal de Escobedo a cargo de Andrés Mijes inició los trabajos de reparación del socavón registrado esta semana en el cruce de la avenida Las Torres y Camino Real, en la colonia Santa Martha.

Durante las labores se determinará el origen del hundimiento para identificar las causas que lo provocaron. El resultado permitirá establecer si existe responsabilidad por parte de alguna infraestructura involucrada.

Cuadrillas de Servicios Públicos de Escobedo realizan reparación a socavón (cortesía )

Escobedo investigará posible daño de Agua y Drenaje

El Municipio informó que, en caso de confirmarse que el socavón fue ocasionado por la infraestructura de Agua y Drenaje, cuya tubería de 12 pulgadas cruza por debajo del punto afectado, presentará la demanda correspondiente y exigirá la reparación de los daños. Por ahora, los trabajos permitirán identificar el origen del hundimiento y determinar las acciones que correspondan.

Ante las labores de reparación del socavón en Escobedo, las autoridades exhortaron a los automovilistas a transitar con precaución por la zona y, de ser posible, utilizar vías alternas para evitar contratiempos.

Cuadrillas de Servicios Públicos de Escobedo realizan reparación a socavón (cortesía )

El Gobierno Municipal señaló que busca atender la problemática a la brevedad, reducir las afectaciones a la movilidad y restablecer la circulación habitual en el menor tiempo posible.