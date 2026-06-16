El gobierno de Escobedo, a cargo del alcalde Andrés Mijes, presentó el diagnóstico y plan de implementación de la Ventanilla Digital de Inversiones, una herramienta que forma parte de la estrategia municipal para modernizar los servicios públicos, agilizar trámites y fortalecer la competitividad del municipio

La iniciativa forma parte de las políticas públicas orientadas a impulsar la transformación digital, mejorar la atención ciudadana y consolidar a Escobedo como un referente en materia de innovación administrativa.

El municipio de Escobedo avanza en la digitalización de bienes y servicios con una estrategia que busca reducir tiempos y simplificar trámites. (CORTESÍA )

Ventanilla Digital de Inversiones busca agilizar trámites

Con este proyecto, el gobierno Municipal de Escobedo pretende facilitar la realización de trámites relacionados con inversiones y servicios públicos mediante una plataforma digital que concentre información y procesos en un solo lugar.

Para lograrlo, se implementarán 210 acciones que permitirán avanzar en la homologación de procedimientos y la simplificación administrativa.

Además, cada cuatro meses se realizarán evaluaciones con los avances del programa y garantizar su correcta implementación.

De modo que, el encargado del despacho de la Presidencia Municipal, Manuel Meza Muñiz, señaló que la estrategia busca construir instituciones más eficientes y cercanas a la ciudadanía.

Por lo tanto, como parte del proceso de modernización, se contempla la creación de un expediente digital único, que concentrará la información proporcionada por cada usuario para evitar que deba presentarla nuevamente en futuros trámites.

Esta medida permitirá reducir tiempos de gestión, optimizar recursos y mejorar la experiencia de los ciudadanos y empresarios que realizan procedimientos ante la administración.

En la 4T Norteña, el crecimiento y la prosperidad comienzan con instituciones y un gobierno encaminado en reducir tiempos y eliminar barreras para quienes desean invertir y generar empleos. Manuel Meza Muñiz, encargado del despacho de la Presidencia Municipal

El funcionario destacó que el objetivo es que los ciudadanos puedan acceder con un solo clic a una amplia gama de bienes y servicios relacionados con los trámites digitales del municipio.