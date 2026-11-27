Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo recibieron constancias por concluir cursos de capacitación y especialización, enfocados en fortalecer sus conocimientos y mejorar su desempeño en las labores de seguridad pública.

Entre las formaciones impartidas se encuentran entrevista e interrogatorio profesional, diseño de operativos especiales, atención a víctimas del delito y actuación policial ante hechos delictivos. También se realizaron diplomados en ciberseguridad, ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada a la seguridad y justicia cívica.

Escobedo impulsa capacitación policial en investigación y nuevas tecnologías

Durante la entrega de constancias, José Antonio Quiroga Chapa, secretario técnico de Gabinete del municipio, señaló que los resultados en materia de seguridad deben reflejarse en las actividades diarias de los elementos.

El funcionario destacó la importancia de contar con una corporación que, además de responder ante los delitos, utilice información, conozca el territorio y desarrolle acciones de prevención.

Por su parte, Marco Antonio Zavala, secretario de Seguridad Pública, indicó que la preparación constante es fundamental para el desempeño policial, debido a la responsabilidad que implica cada intervención.

El funcionario detalló que actualmente 139 policías se encuentran en proceso de preparación: 94 ya concluyeron su formación y 45 continúan capacitándose. Además, 217 elementos recibieron entrenamiento especializado en intervención policial, uso de la fuerza y tiro operativo.

Policías de Escobedo reciben capacitación en inteligencia y seguridad (Cortesía )

Policías de Escobedo reciben formación en derechos humanos y seguridad pública

Como parte de las acciones de profesionalización, 170 policías recibieron capacitación sobre el respeto a la integridad de las personas durante las detenciones, mientras que otros 43 participaron en un curso de derechos humanos de las mujeres.

La preparación también incluyó formación académica. De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Seguridad Pública, 12 policías acreditaron el grado de Técnico Superior Universitario y otros 16 concluyeron estudios de licenciatura en Seguridad Pública.

Con estas acciones, el Gobierno de Escobedo busca fortalecer la preparación y actualización de los integrantes de su corporación, mediante cursos especializados y formación académica para atender las necesidades de seguridad de la ciudadanía.