El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, encabezó la graduación de 340 ciudadanos que concluyeron con éxito su proceso formativo. En este marco, el edil subrayó que el diálogo es la herramienta clave para atender los principales retos que enfrenta Nuevo León.

El evento, realizado en el Teatro Digital Fidel Velázquez, contó con la participación de Kanna Fernández, presidenta de Telar A.C., y el investigador Fernando Rixio Portillo, quienes respaldaron esta estrategia de paz social.

Andrés Mijes impulsa el diálogo y el humanismo para generar bienestar

Previo a la ceremonia de graduación, se presentó el libro “La vía propuesta por el Papa Francisco”, de Fernando Rixio Portillo, obra que propone el diálogo como el eje estratégico para fortalecer la convivencia comunitaria.

Andrés Mijes coincidió con esta visión, destacando que los problemas de una colonia impactan inevitablemente en todo el municipio y la región. Por ello, resaltó la urgencia de que el Estado, los municipios, la iniciativa privada y la sociedad trabajen en conjunto.

Si queremos una metrópoli fuerte, competitiva y segura, necesitamos una cultura metropolitana del diálogo. Necesitamos pasar de tener problemas comunes a construir soluciones comunes también en el terreno social. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

El alcalde de Escobedo señaló que la fortaleza de Nuevo León reside en su gente, pero advirtió que para consolidar ese desarrollo se requiere una visión compartida donde el tejido social sea el cimiento principal.

Añadió que la 4T Norteña mantiene total afinidad con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum para lograr un crecimiento con justicia, orden y cohesión social.

Andrés Mijes impulsa la paz social en Escobedo con la graduación de 340 ciudadanos. (cortesía )

Asimismo, se celebró la conclusión de 39 procesos comunitarios correspondientes a la cuarta y quinta generación del programa municipal de Reconstrucción del Tejido Social.

A la fecha, la administración de Andrés Mijes suma ya 880 personas graduadas en cinco ciclos de formación, con lo que Escobedo alcanza hitos históricos que lo consolidan como referente estatal.

Gracias a estos resultados, el municipio se posiciona como un modelo de transformación social, apostando por la paz y la solidaridad como motores del progreso metropolitano.