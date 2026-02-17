Con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer el bienestar comunitario, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, inauguró la rehabilitación de calles en la Colonia Ex Hacienda El Canadá y Colinas del Topo.

Junto a vecinos de Ex Hacienda El Canadá, el mandatario retiró los trafitambos para dar apertura a la calle Benito Juárez, la cual fue mejorada para garantizar un acceso a la movilidad digno.

Andrés Mijes inaugura rehabilitación vial en Escobedo

André Mijes señaló que estas acciones son parte de la 4T Norteña, modelo que gobierna con dinamismo para llevar soluciones reales a la ciudadanía y fortalecer el desarrollo comunitario en Escobedo.

Escobedo rehabilita más de mil 700 metros cuadrados de vialidades (cortesía)

Durante la inauguración, el mandatario aseguró que una calle bien construida impacta directamente en los tiempos de traslado, previene accidentes, reduce el desgaste de los vehículos y dignifica el entorno.

“Lo que pretendemos es que ustedes vivan bien; todos merecemos vivir bien, y esto ha sido posible gracias a un modelo de gestión gubernamental que llamamos 4T Norteña. Este pavimento que ven aquí no es solo pavimento, es calidad de vida” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Asimismo, señaló que esta estrategia forma parte del Crecimiento con Justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad.

Escobedo rehabilita más de mil 700 metros cuadrados de vialidades (cortesía)

En la calle Benito Juárez se rehabilitaron 715 metros cuadrados de pavimento, mediante la aplicación de carpeta asfáltica nueva que corrige de fondo los daños que presentaba la vialidad. Mientras que en la calle Loma de Húngaro, en la colonia Colinas del Topo, se rehabilitaron más de mil metros cuadrados de pavimento.

Estas acciones forman parte del compromiso de Andrés Mijes de impulsar un entorno renovado y con accesos seguros para facilitar la movilidad de miles de familias en Escobedo.