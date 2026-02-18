Durante la presentación del Comité Coordinador Nuevo León rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el alcalde Andrés Mijes exhortó a consolidar una coordinación metropolitana efectiva y real que permita proyectar al estado con orden, planeación y resultados concretos.

El encuentro reunió a representantes de los tres órdenes de gobierno, con la participación del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez y directivos de la FIFA, en el marco de los preparativos para la justa mundialista.

Andrés Mijes: el Mundial 2026 debe dejar beneficios que duren décadas

En su calidad de presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Andrés Mijes subrayó que el Mundial representa una oportunidad histórica para transformar retos en beneficios duraderos para las futuras generaciones.

No estamos presentando solo un comité. Aquí estamos formando un equipo que entiende que el Mundial 2026 es una oportunidad histórica para proyectar a la Zona Metropolitana de Nuevo León al mundo, con orden, con planeación y con resultados. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

El edil enfatizó que los resultados del Mundial deben ser duraderos, por lo que el trabajo conjunto debe traducirse en más empleos, mayor atracción de inversiones y desarrollo con justicia social, en concordancia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, destacó que la meta es consolidar una generación más preparada, una metrópoli más coordinada y un Nuevo León más competitivo, con experiencia internacional y oportunidades reales.

Escobedo se suma con el festival “Goles de Cabeza”

Andrés Mijes resaltó que Escobedo ya se integró a la agenda internacional con iniciativas que fortalecen la cultura, la educación y la identidad regional.

Entre ellas destaca el festival “Goles de Cabeza”, que combina fútbol, cultura y formación bajo un enfoque metropolitano.

El evento iniciará el próximo 23 de febrero y sus actividades podrán consultarse a través de las redes sociales oficiales del municipio, @GobEscobedo.

Finalmente, el alcalde exhortó al Comité a “jugar en las tres líneas”: defender la reputación internacional del estado, organizar con inteligencia y atacar con visión estratégica, con el objetivo de consolidar un Nuevo León más fuerte, competitivo y preparado para el mundo.