Escobedo realizará una serie de actividades con motivo del Día Mundial del Perro, que se conmemora el 21 de julio, para promover la adopción responsable y generar conciencia sobre la importancia de prevenir el maltrato animal.

A través de la Dirección de Protección y Bienestar Animal, el municipio mantiene un trabajo permanente para atender a mascotas de compañía, así como a perros y gatos que han sido rescatados de situaciones de abandono.

Escobedo impulsa la adopción responsable para brindar un hogar a perros y gatos

Como parte de las políticas públicas enfocadas en el bienestar animal, el Gobierno de Escobedo promueve la adopción responsable como una alternativa para que perros y gatos rescatados encuentren un hogar definitivo.

Gracias a este esfuerzo, durante el primer semestre del año se concretaron 197 adopciones; sin embargo, aún permanecen diversos ejemplares en el refugio municipal a la espera de una familia que les brinde cuidados y un entorno seguro.

Escobedo fomenta la adopción de perros y gatos rescatados. (Cortesía)

Autoridades de Escobedo supervisan acciones de protección y bienestar animal

José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, realizó un recorrido por las instalaciones de la Dirección de Protección y Bienestar Animal para supervisar su funcionamiento y constatar las condiciones en las que se brinda atención a las mascotas y a la ciudadanía.

Durante la visita dialogó con personas que acudieron a consultas veterinarias y con familias interesadas en adoptar un perro o gato, a quienes reiteró la importancia de fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.

Quiroga Chapa destacó que el Gobierno de Escobedo mantiene diversas estrategias para proteger a las mascotas, entre ellas las campañas permanentes de adopción responsable y atención a animales en situación de abandono.

Las personas interesadas en adoptar una mascota pueden solicitar información al teléfono 81 8220 6100, escribir al correo proteccionanimalesc@gmail.com o consultar la página de Facebook de la Dirección de Protección y Bienestar Animal Escobedo.