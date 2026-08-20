El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, encabezó la entrega de los paquetes de uniformes completos a los empleados municipales, quienes de inmediato comenzaron a utilizarlos.

La base operativa de la Secretaría está conformada por 330 trabajadores, quienes se encuentran divididos en cuadrillas para atender las labores de Servicios Públicos.

Escobedo entrega uniformes a cuadrillas de limpieza. (cortesía)

Buscan dignificar el trabajo de las cuadrillas

El secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales Rodríguez señaló que la entrega de los uniformes reafirma que para la 4T Norteña poner a la gente en el centro del bienestar y dignificar el trabajo que realizan es una prioridad.

Ustedes hacen un trabajo invaluable e importante, en el Municipio su labor no es sencilla, son el orgullo de sus familias por eso les brindamos nuestro agradecimiento y reconocimiento. Felipe Canales Rodríguez, secretario del Ayuntamiento

Escobedo entrega uniformes a cuadrillas de limpieza. (cortesía)

El secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales Rodríguez destacó que el uniforme representa la identidad de la Secretaría y del Gobierno de Escobedo, además de señalar que la administración buscará proporcionar los elementos que requiere la base operativa para cumplir con su trabajo diario en beneficio de la ciudadanía.

Durante la entrega de uniforme acompañaron a José Antonio Quiroga, el secretario del Ayuntamiento Felipe Canales Rodríguez y el secretario de Servicios Públicos Municipales, Manuel Meza.